Елена Синица Эпидемиолог: прививки от COVID-19 и клещевого энцефалита можно ставить с интервалом в месяц Это связано с несовместимостью вакцин Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

После введения второго компонента вакцины от COVID-19 необходимо выждать месяц перед тем как ставить прививку от клещевого энцефалита. Об этом сообщил главный эпидемиолог краевого минздрава Вадислав Семериков.

«Первый и второй компоненты вакцины от COVID-19 несовместимы с вакциной от клещевого энцефалита. В инструкции к препаратам для иммунизации от ковида отсутствуют сведения о возможности совмещения их с вакциной от клещевого энцефалита. Необходимо выдержать интервал в 30 дней после введения второго компонента вакцины от COVID-19 и уже потом делать прививку от клещевого энцефалита. При планировании вакцинации мы рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом», — поясняет Семериков.

Кроме этого, он отметил, что в 2021 году, по данным Роспотребнадзора, ожидается рост заболеваемости клещевым энцефалитом.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на ведомство, в сезоне 2020 года на территории края было выявлено свыше 14,7 тыс. пострадавших от укусов клещей. В их числе — 3238 детей. Большинство случаев (68,1%) было зафиксировано в индивидуальных садах, порядка 29,6% — в лесу, в иных местах — 5%. Отмечается, что 1,7% напавших на людей клещей были заражены вирусным энцефалитом, а 41,6% — боррелиями.

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