Мария Сыропятова На заводе им. Дзержинского назначен новый директор Конкурсное производство на предприятии продлили ещё на полгода Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполнительным директором ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» назначен Юрий Аликин. Информацию об этом «Новому компаньону» подтвердил конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин.

«Определяющим для назначения Юрия Аликина были его компетенции в области финансов и работы с себестоимостью, — отметил Лев Шляпин. — Кроме того, по первому образованию он инженер-механик».

Предыдущее место работы Юрия Аликина — торговый дом «Метафракс», где он работал заместителем генерального директора. В 2015–2016 гг. был исполнительным директором холдинга «Актив медиа». С 1995 по 2014 год работал в банке «Урал ФД», где прошёл путь от стажёра до председателя правления кредитной организации.

Также сегодня, 5 апреля, в Арбитражном суде Пермского края ещё на шесть месяцев было продлено конкурсное производство в рамках дела о банкротстве предприятия.

Напомним, дело о банкротстве завода им. Дзержинского по заявлениям МП «Пермводоканал» и ООО «Новогор-Прикамье» длится с 2005 года. Общая сумма задолженности составляет более 785 млн руб.

Основная продукция предприятия — радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет.

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