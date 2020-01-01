Елена Синица Роскомнадзор не станет блокировать Twitter до 15 мая За это время соцсети необходимо удалить весь запрещённый контент Поделиться Поделиться Твитнуть

Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке Twitter, а продлить меры по замедлению трафика соцсети до 15 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, с 10 марта 2021 года (после замедления трафика) социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещённых в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента.

При этом отмечается, что скорость удаления повышена — в среднем до 81 часа. В частности, из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалено около 580.

«С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещённого контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, компании Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещённого контента.

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