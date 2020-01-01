Производство калиевой селитры стало технологичнее Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», в отделении калиевой селитры цеха нитрит-нитратных солей (ННС), заработало новое оборудование. Пульсационная центрифуга фирмы Ferrum (Швейцария) позволит ускорить процесс производства нишевого продукта — калиевой селитры. На реализацию проекта направлено 52 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Сегодня в отделении КС цеха ННС функционируют две центрифуги фирмы Ferrum.В каждой из них под действием центробежной силы происходит разделение раствора калиевой селитры от кристаллического хлористого натрия. Скорость новой центрифуги — 1900 оборотов в минуту. Это больше, чем у её предшественницы.

Даниил Сурков, механик цеха ННС филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Монтажом центрифуги занимался персонал цеха ННС, ремонтно-производственного управления и подрядной организации. Построили портал (металлоконструкцию для монтажа), залили фундамент, установили центрифугу и провели к ней коммуникации. Перед включением аппарата в работу провели пусконаладочные работы под наблюдением представителя фирмы-изготовителя.

Опираясь на опыт работы с предыдущей версией аппарата и на современные технические решения, сотрудники филиала «Азот» разработали оригинальные алгоритмы управления центрифугой. Теперь аппарат способен сам контролировать технологический процесс и реагировать на любые изменения параметров.

Сергей Коноплёв, начальник цеха ННС филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Новая центрифуга в два раза мощнее своей предшественницы, менее габаритная и более результативная. К тому же она постоянного действия: в отличие от предыдущей, все этапы — загрузку раствора, промывку, просушку и выгрузку — производит одновременно. Это экономит время при производстве калиевой селитры.

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