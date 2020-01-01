Мария Сыропятова Власти Мотовилихи добиваются сноса двух павильонов через суд С предпринимателей также взыскивают средства за «необоснованное обогащение» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Администрация Мотовилихинского района добивается демонтажа двух нестационарных торговых объектов (НТО): один павильон находится по адресу ул. Юрша, 60, другой — ул. Гайдара, 7. Оба иска приняты к рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

Сроки действия договоров на размещение павильонов на муниципальной земле истекли, на этом основании районные власти направили требования об их демонтаже. Предприниматели вовремя павильоны не снесли, поэтому администрация Мотовилихинского района направила требования о сносе в судебном порядке.

Помимо требований о демонтаже с предпринимателей также взыскивают средства за «необоснованное обогащение» — 192,2 тыс. руб. за павильон на ул. Гайдара, 7, и 51,8 тыс. руб. — за павильон на ул. Юрша, 60. Это средства за аренду, которые могли бы выплатить предприниматели, если бы договоры с ними были продлены.

Напомним, что недавно похожая история была с павильоном в Ленинском районе. В начале марта 2021 года администрация района принудительно демонтировала павильон на ул. Луначарского, 92. Это было сделано в рамках исполнения решения суда: договор на размещение павильона на муниципальной земле истёк, и мэрия не стала его продлевать.

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