Виктор Агеев покинул пост начальника городского управления капстроительства
Новым руководителем УКСа назначена Ирина Чиркова
Заместитель главы Перми Виктор Агеев покинул должность начальника городского управления капитального строительства. Новым руководителем УКСа назначена Ирина Чиркова, информация об этом размещена на официальном сайте мэрии.
Смена руководителя управления произошла 30 марта, сообщили изданию «Коммерсант-Прикамье» в администрации.
С марта 2020 года Агеев курировал УКС, занимая пост заместителя главы города.
Виктор Агеев руководит функционально-целевым блоком «Управление инвестиционно-строительной деятельностью, эффективное природопользование».
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