Пожароопасный сезон в Пермском крае стартует 19 апреля 40% лесных пожаров возникают из-за неосторожного обращения с огнём Поделиться Поделиться Твитнуть

С 19 апреля на территории 33 городских и муниципальных образований Пермского края открывается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление «Об усилении мер пожарной безопасности на территории Пермского края в весенне-летний пожароопасный сезон 2021 года» 2 апреля подписала и. о. главы правительства Прикамья Ольга Антипина.

Документом утверждён план мероприятий по предупреждению пожаров на территории региона. В частности, местным органам власти предписано обеспечить работоспособность систем связи и оповещения населения о пожаре, провести проверки состояния пожарной техники и источников наружного противопожарного водоснабжения, провести разъяснительную работу с местным населением.

В этот период гражданам предписано соблюдать меры предосторожности при разведении костров и отдыхе на природе, запрещается жечь сухую траву и выбрасывать горящие спички и окурки.

С открытием пожароопасного сезона в полную боевую готовность будут приведены силы и средства пожаротушения лесопожарных формирований, организуется дежурство ответственных работников в выходные и праздничные дни из числа сотрудников краевого минприроды, лесничеств и лесхозов.

Как сообщили в ГУ МЧС Прикамья, основная причина возникновения лесных пожаров — человеческий фактор. Почти половина (более 40%) возгораний возникает из-за неосторожного обращения с огнём.





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