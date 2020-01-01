5 апреля открываются пункты выдачи сертификатов на детский отдых На частичную оплату путёвок в загородные лагеря направят более 800 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

С 5 апреля в Пермском крае начинается выдача сертификатов на оздоровительный отдых детей. Документ даёт право на частичную оплату путёвки в загородные лагеря на территории Пермского края. Объём компенсации составит от 30% до 100% цены путёвки в зависимости от дохода семьи.

Отметим, что бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трёхкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется.

В этом году в Прикамье планируется открыть 1220 детских лагерей, общая сумма господдержки превысит 800 млн руб., а всеми формами отдыха планируется охватить не менее 280 тыс. несовершеннолетних, сообщил министр социального развития края Павел Фокин.

Как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, с 5 апреля пункты выдачи сертификатов откроются во всех районах города, а приём будет осуществляться по предварительной записи на сайте .

Также в апреле будет организован приём заявлений на выдачу сертификатов через МФЦ.

Напомним, с прошлого года изменилась форма заявления на предоставление сертификата. Для семей, чья бюджетная поддержка зависит от уровня дохода, потребуется подпись второго родителя. Также необходимо предоставить копии страхового свидетельства СНИЛС родителя и ребёнка.

Перечень необходимых документов и бланк заявления размещен на сайте мэрии.

7 апреля с 13:00 до 14:00 Министерство социального развития края и Ассоциация детских лагерей Прикамья проведут «горячую линию» для родителей по вопросам организации и проведения летней кампании 2021 года.





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