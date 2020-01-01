Сергей Данилов Представительница Пермского края Мария Истомина стала чемпионкой России в лыжных гонках Поделиться Поделиться Твитнуть

В Тюмени на ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» завершилась женская соревновательная программа чемпионата России по лыжным гонкам. Чемпионом России в масс-старте на 30 км классическим стилем стала Мария Истомина из Пермского края, сообщает sports.ru.

Уроженка Усть-Буба Сивинского района Мария Истомина победила с результатом 1.32.39, второе место — у Анастасии Рыгалиной (Московская область/Санкт-Петербург), +40 секунд, третье место — у Екатерины Смирновой (Тюменская область), +53 секунды.

Перед этим воспитанница СШОР «Старт» Мария Истомина заняла третье место на дистанции 15 км (скиатлон) и стала серебряным призёром в забеге на 10 км свободным стилем.

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