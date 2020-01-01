Сергей Данилов Сотрудница Осинской администрации присвоила средства, выделенные на питание футбольной команды Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Осинского района совместно с Контрольно-счётной палатой Осинского городского округа проверила исполнение МАУ «Спортивная школа» бюджетного и финансового законодательства. В ходе проверки выявлено присвоение средств, сообщает краевая прокуратура.

Как сообщают в прокуратуре, учреждению из бюджета муниципалитета были выделены денежные средства в размере 61,8 тыс. руб. на организацию питания членов мужской сборной команды «Кама» города Осы. Футболисты должны были получать питание в ходе проведения первенства Пермского края по футболу среди мужских команд сезона 2018 года.

В период с июля по октябрь 2018 года сотрудница администрации района получила указанные деньги, однако истратила их на собственные нужды.

Материалы прокурорской проверки направлены прокуратурой Осинского района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в Осинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

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