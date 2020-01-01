В Лысьве дан официальный старт проекту «Лысьва — город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В местном культурно-деловом центре состоялся концерт-презентация, на котором присутствовали ветераны, почётные граждане города, депутаты, общественники и представители СМИ.

Жителям Лысьвы показали специально подготовленное театрально-музыкальное выступление на тему вклада города в Великую Победу. Кроме того, представители регионального отделения партии «Единая Россия» презентовали видеоролик «Лысьва — город трудовой доблести» и сайт lysva-gtd.er.ru, на котором лысьвенцы и жители края уже начали оставлять свои голоса за присвоение почётного звания. Также в этот день работали волонтёры, которые на планшетах со специально установленной программой собирали подписи.

Напомним, в прошлом году Пермь вошла в число 20 городов, которым было присвоено государственное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. А уже в этом году в столице Прикамья будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении этого звания. В ближайшее время откроется голосование для пермяков по выбору места для памятного знака.

Однако Пермь — не единственный город в крае, заслуживающий почётного звания. Наши территории работали на мощь Советской армии: Молотовская область отправляла на фронт не только пушки, авиадвигатели, бронекатера, порох, но и обмундирование. Об этом, в том числе, говорили со сцены приглашённые первые лица города и края.

Александр Гончаров, глава Лысьвенского городского округа:

— С 2020 года мы ведём работу по присвоению Лысьве на государственном уровне почётного звания «Город трудовой доблести». На сегодняшний день собран полный пакет документов, также мы имеем положительное заключение от Российской академии наук о том, что наш город достоин получения этого звания. Сейчас мы надеемся на поддержку и голоса не только лысьвенцев, но и жителей всего края.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Также с приветственным словом к жителям города обратился советник губернатора Пермского края Роман Водянов. Он рассказал, что историю лысьвенских касок знает с детства. «Моему отцу посчастливилось познакомиться с великим артистом Юрием Никулиным, который в своё время специально приезжал на завод в Лысьву, где изготавливали каску, спасшую ему жизнь три раза. Артист был очень благодарен людям, трудившимся день и ночь на производстве. Уверен, таких историй были сотни тысяч. Именно поэтому солдатская каска стала символом воина-победителя, а Лысьва, без преувеличения, достойна звания «Город трудовой доблести», — подчеркнул Роман Водянов.

В наше время лысьвенская каска СШ-40, она же «лысьвенка», по-прежнему является символом мужества, стойкости и героизма. Она спасла жизни миллионам солдат и сегодня венчает собой могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Лысьвенский металлургический завод был единственным в стране предприятием по выпуску касок, а всего за период 1941–1945 гг. их изготовлено более 10 млн штук. При этом трудились на заводе не только взрослые, но и старшеклассники и учащиеся техникума.

Помимо касок на предприятии, получившем в годы войны код «Завод №700», изготавливали взрыватели, снаряды, корпуса фугасных 50-килограммовых авиабомб, снаряды к ракетным установкам (знаменитым «катюшам» и «андрюшам»), головки к минам, металлическую тару для пороха и патронов, армейские котелки, коробки для противогазов. С 1942 года в Лысьве было развёрнуто производство «прародителей» современных бронежилетов — стальных нагрудников.

За самоотверженный труд более 150 человек, работавших в то время, были награждены правительственными наградами, заводом получены государственные награды: орден Ленина (1942 г.) и орден Отечественной войны I степени (1945 г.).

Помимо Лысьвы на получение почётного звания претендуют также Нытва, Кизел, Соликамск и Березники. Каждый из этих городов внёс огромный вклад в борьбу с фашизмом. Их жители обеспечивали фронт всем необходимым и в годы войны, так же как и солдаты, ковали Победу.

Как отметил ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, эти города достойны самого высокого звания — в память о подвиге, который совершили наши предки. «Вклад в Великую Победу тогда был сделан всем Пермским краем. Я горжусь включением в этот список столицы моего родного края и надеюсь, что и остальные наши города-претенденты смогут увековечить подвиг тех, кто ковал Победу в тылу, без кого она была бы невозможна», — подчеркнул губернатор.

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