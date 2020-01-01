Елена Синица
С 5 апреля стартует приём заявок на Строгановскую премию
Отборочный цикл продлится до 5 сентября
В пятницу, 2 апреля, в рамках пресс-конференции РОО «Пермское землячество» объявило о начале приёма заявок на Строгановскую премию по итогам 2020 года.
В конце марта председатель «Пермского землячества» Андрей Кузяев подписал протокол о планах, целях и задачах организации на 2021 год. В числе наиболее важных — «Строгановская премия».
В этот раз очередной отборочный цикл приёма заявок начнётся 5 апреля и продлится до 5 сентября. Выдвинуть новых номинантов можно будет на сайте пермского землячества в разделе «Строгановская премия».
По словам первого заместителя председателя правления РОО «Пермское землячество», депутата Госдумы РФ Игоря Шубина, ежегодный съезд землячества в этот раз состоится в Москве, ориентировочно в октябре. В настоящий момент площадка ещё не известна.
В 2021 году премия будет присуждаться по шести основным номинациям:
— «За честь и достоинство»;
— «За высокие достижения в общественной деятельности»;
— «За высокие достижения в экономике и управлении»;
— «За высокие достижения в науке и технике»;
— «За высокие достижения в области искусства и культуры»;
— «За высокие достижения в спорте».
Кроме этого, принято решение оставить номинацию, которая определяется общественным голосованием.
Премия в номинации «За честь и достоинство» присуждается по совокупности заслуг лауреата в течение длительного периода деятельности. По остальным номинациям премия присуждается за конкретные значимые достижения в соответствующей области.
Лауреат получит памятный диплом, нагрудный знак, а также денежную премию в размере 500 тыс. руб. и статуэтку Аники Строганова.
Решение о присуждении премии принимается правлением землячества на основании предложений комиссии по отбору претендентов на Строгановскую премию.
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