Елена Синица С 5 апреля стартует приём заявок на Строгановскую премию Отборочный цикл продлится до 5 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 2 апреля, в рамках пресс-конференции РОО «Пермское землячество» объявило о начале приёма заявок на Строгановскую премию по итогам 2020 года.

В конце марта председатель «Пермского землячества» Андрей Кузяев подписал протокол о планах, целях и задачах организации на 2021 год. В числе наиболее важных — «Строгановская премия».

В этот раз очередной отборочный цикл приёма заявок начнётся 5 апреля и продлится до 5 сентября. Выдвинуть новых номинантов можно будет на сайте пермского землячества в разделе «Строгановская премия».

По словам первого заместителя председателя правления РОО «Пермское землячество», депутата Госдумы РФ Игоря Шубина, ежегодный съезд землячества в этот раз состоится в Москве, ориентировочно в октябре. В настоящий момент площадка ещё не известна.

В 2021 году премия будет присуждаться по шести основным номинациям:

— «За честь и достоинство»;

— «За высокие достижения в общественной деятельности»;

— «За высокие достижения в экономике и управлении»;

— «За высокие достижения в науке и технике»;

— «За высокие достижения в области искусства и культуры»;

— «За высокие достижения в спорте».

Кроме этого, принято решение оставить номинацию, которая определяется общественным голосованием.

Премия в номинации «За честь и достоинство» присуждается по совокупности заслуг лауреата в течение длительного периода деятельности. По остальным номинациям премия присуждается за конкретные значимые достижения в соответствующей области.

Лауреат получит памятный диплом, нагрудный знак, а также денежную премию в размере 500 тыс. руб. и статуэтку Аники Строганова.

Решение о присуждении премии принимается правлением землячества на основании предложений комиссии по отбору претендентов на Строгановскую премию.

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