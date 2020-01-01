Евгения Пастухова журналист Спикер Чусовской думы выдвинул свою кандидатуру на праймериз в Заксобрание Он стал седьмым кандидатом в списки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Участником предварительного голосования «Единой России» на выборах в Заксобрание Пермского края стал председатель думы Чусовского округа Константин Адаменко, сообщает телеграм-канал партии. Он выдвинул свою кандидатуру по единому округу (иными словами, по спискам) в региональную группу «Чусовская №17».

Адаменко стал седьмым кандидатом в списки. Ранее заявки направили действующие депутаты ЗС Вагаршак Сарксян («Кудымкарская №29»), Елена Зырянова («Кочёвская № 0»), Сергей Клепцин («Кунгурская №21»), Виктор Плюснин («Добрянская №26»), а также бывший депутат Юрий Ёлохов («Верещагинская №24»). Кроме того, заявку направил экс-министр промышленности Пермского края, исполнительный директор ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрий Дробинин («Очёрская №25»).

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