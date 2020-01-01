В Прикамье пациентов с ВИЧ начинают вакцинировать от коронавируса Первые прививки пациентам сделают 2 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Специалисты Пермского краевого центра по борьбе со СПИД со 2 апреля приступают к иммунизации пациентов с ВИЧ от новой коронавирусной инфекции, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого правительства.

Иммунизация будет проводиться по предварительной записи ежедневно с 13:00 до 15:30 за исключением выходных дней.

В СПИД-центре рассказали, что прививки добровольные и показаны пациентам с ВИЧ без признаков острых и обострения хронических заболеваний, имеющим подавленную вирусную нагрузку.

Главный врач Центра СПИД Евгений Сармометов сообщил, что в настоящее время согласие на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции дали 38 ВИЧ-инфицированных пациентов.

Напомним, на 1 апреля в регион поступило 111 162 комплекта «Cпутник V».

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