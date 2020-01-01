В 2020 году 16 предприятий Перми погасили долги по зарплате Работникам выплачено 62 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Состоялось заседание пермской комиссии по предотвращению социальной напряжённости на рынке труда, сообщили в пресс-службе мэрии.

Обсуждалась ситуация в пяти организациях Перми, имеющих долг перед сотрудниками в размере 9,6 млн руб.

В состав комиссии входят представители администрации, налоговых органов, прокуратуры, трудовой инспекции, службы судебных приставов, центра занятости и Пермского крайсовпрофа.

Всего за 2020 год комиссия рассмотрела вопросы задолженности по зарплате перед работниками 31 предприятия Перми на сумму 72 млн 114 тыс. руб. 16 предприятий погасили долг в полном объёме на сумму 62,45 млн руб., ещё два предприятия-должника погасили задолженность частично, выплатив 844 тыс. руб.





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