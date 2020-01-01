В 2020 году 16 предприятий Перми погасили долги по зарплате
Работникам выплачено 62 млн рублей
Состоялось заседание пермской комиссии по предотвращению социальной напряжённости на рынке труда, сообщили в пресс-службе мэрии.
Обсуждалась ситуация в пяти организациях Перми, имеющих долг перед сотрудниками в размере 9,6 млн руб.
В состав комиссии входят представители администрации, налоговых органов, прокуратуры, трудовой инспекции, службы судебных приставов, центра занятости и Пермского крайсовпрофа.
Всего за 2020 год комиссия рассмотрела вопросы задолженности по зарплате перед работниками 31 предприятия Перми на сумму 72 млн 114 тыс. руб. 16 предприятий погасили долг в полном объёме на сумму 62,45 млн руб., ещё два предприятия-должника погасили задолженность частично, выплатив 844 тыс. руб.
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