В 2020 году 16 предприятий Перми погасили долги по зарплате 

Работникам выплачено 62 млн рублей

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Зарплата

  Константин Долгановский

Состоялось заседание пермской комиссии по предотвращению социальной напряжённости на рынке труда, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Обсуждалась ситуация в пяти организациях Перми, имеющих долг перед сотрудниками в размере 9,6 млн руб. 

В состав комиссии входят представители администрации, налоговых органов, прокуратуры, трудовой инспекции, службы судебных приставов, центра занятости и Пермского крайсовпрофа. 

Всего за 2020 год комиссия рассмотрела вопросы задолженности по зарплате перед работниками 31 предприятия Перми на сумму 72 млн 114 тыс. руб. 16 предприятий погасили долг в полном объёме на сумму 62,45 млн руб., ещё два предприятия-должника погасили задолженность частично, выплатив 844 тыс. руб.


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