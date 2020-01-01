Верховный суд отказался отменять масочный режим Коллективный иск полутора тысяч россиян отклонён Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Верховный суд России на заседании в четверг, 1 апреля, отказался отменять обязательный масочный режим, введённый в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Судья Анна Назарова отклонила коллективный иск полутора тысяч россиян из разных регионов, которые требуют отменить введённую в РФ норму об обязательном ношении масок.

Представлял истцов юрист Александр Саверский. По его словам, маски скорее вредят здоровью людей, чем сохраняют его. Так, например, ношение масок негативно влияет на людей с астмой, а также на страдающих когнитивными нарушениями. Глухие люди лишаются возможности читать по губам. Кроме того, по мнению Саверского, маски дают ложное чувство безопасности, в результате люди пренебрегают другими средствами профилактики. Юрист также назвал норму «медицинской диктатурой, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права».

Ответчиком по иску была представитель Роспотребнадзора (РПН). По её словам, норма ношения масок издана в рамках полномочий главного санитарного врача, а доказательства истцов субъективны. Представитель Генеральной прокуратуры, участвующая в процессе в качестве независимой стороны, поддержала мнение эксперта ПРН.

В итоге Верховный суд отказал истцам в удовлетворении иска.

Всеобщий масочный режим в России ввели по предписанию Роспотребнадзора в октябре 2020 года. Медицинские маски для борьбы с COVID-19 обязали носить в общественном транспорте, автомобилях такси и пр. До этого масочный режим вводили в регионах по решению местных властей.

Санкции за нарушение предписания предусматривались серьёзные.Так, владельцы и управляющие ресторанов и кафе региона получили от краевого минпромторга письма о необходимости соблюдения персоналом и клиентами масочного режима. В случае несоблюдения требований о ношении масок кафе и ресторанам пригрозили штрафами до 1 млн руб. или приостановкой деятельности заведения на срок до 90 суток.

Строгими предупреждениями дело не ограничилось.

Со слов министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, в Прикамье за нарушение эпидрежима с начала пандемии было возбуждено более 33 тыс. административных дел. И самое распространённые — несоблюдение масочного режима, а также отсутствие необходимого запаса масок. В среднем ежедневно составляется около 80 протоколов.

Согласно постановлению главы управления Роспотребнадзора России Анны Поповой масочный режим в стране введён до 1 января 2022 года.

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