Елена Синица Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы Александровска В финал вышли депутат местной думы и глава Яйвы Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Александровска

Архив ИД «Компаньон»

В четверг, 1 апреля, состоялся конкурс по отбору главы Александровского муниципального округа. В результате конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры: главу Яйвы Владимира Белобаржевского и депутата Александровской думы Ольгу Лаврову. Теперь муниципальная дума должна утвердить главу Александровска. Данный вопрос рассмотрят на сегодняшнем заседании.

Изначально на участие в конкурсе подали заявки 15 человек. Это помощник по связям с общественностью главы администрации района, экс-министр ЖКХ Александр Щицын, директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков, глава Яйвы Владимир Белобаржевский, депутат думы Ольга Лаврова, директор МБУ «Александровская спортивная школа» Илья Караксин, заведующая хозяйством школы Елена Баянова, дежурный железнодорожной станции СвЖД Александр Круглов, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера ООО «Горно-химическая компания» Сергей Байдин, специалист по методике клубной работы МБУ «Дворец культуры» г. Кизел Гюльсина Тютина, директор ООО УК «АЛЕСК УЮТ» Константин Енин, сотрудник отдела по решению вопросов местного значения администрации Сергей Пономарёв, заведующий этим отделом Александр Попов, председатель КСП округа Татьяна Пасынкова, безработная Татьяна Старцева, бывший спикер думы Марина Зимина. Однако Марина Зимина не прошла проверку документов.

Напомним, конкурс проходит в пятый раз. Последние два конкурса не состоялись из-за кворума.

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