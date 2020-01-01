Елена Синица За год численность населения Пермского края снизилась на 20 тыс. человек Причины естественная убыль и миграционный отток Поделиться Поделиться Твитнуть

По предварительной оценке, численность постоянного населения Пермского края на 1 января 2021 года составила 2 579 261 человек. Об этом сообщает Пермьстат.

В сравнении с прошлым годом численность населения уменьшилась на 19 999 человек. Это произошло за счёт естественной убыли (14 742 человека) и миграционного оттока (5257 человек).

По данным ведомства, те, кто принял решение покинуть регион, отдавали предпочтение Центральному, Южному и Уральскому федеральным округам. В частности, чаще всего население края в качестве нового места проживания выбирало Краснодарский край (отток — 724 человека), Московскую (487 человек) и Свердловскую (436 человек) области.

Кроме этого, сообщается, что уменьшение численности населения наблюдается во всех субъектах ПФО. Пермский край среди субъектов округа по численности населения занимает пятое место.

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