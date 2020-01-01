Космос души Дмитрия Маслеева и внутренний свет Златы Чочиевой Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Пермская филармония представляет концерты(6+) двух молодых, но уже выдающихся пианистов: солиста Московской государственной филармонии, лауреата международных конкурсов, обладателя 1-й премии XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрия Маслеева и лауреата четырнадцати престижных международных конкурсов Златы Чочиевой. Об этом сообщает пресс-служба Пермской филармонии.

После триумфального выступления на конкурсе имени П. И. Чайковского в 2015 году последовали гастроли, которые принесли Дмитрию Маслееву признание мировой аудитории. Интерес к его творчеству во всём мире закрепил за ним статус «большого пианиста будущего». Его сольные концерты и выступления с ведущими оркестрами мира проходят в известнейших залах всех континентов, вызывая восторженные отзывы авторитетных музыкальных критиков.

«Маслеев показывает, как в небольшом эстетическом пространстве можно раскрыть целый космос души», — написал в 2019 году известный музыкальный критик Хельмут Мауро в ведущей газете Германии Suddeutsche Zeitung.

Программа концерта в Перми обозначена пианистом как лирическая, в неё включены произведения С. Рахманинова, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Т. Николаевой и М. Петухова.

Концерт откроется музыкой Сергея Рахманинова, одного из самых любимых композиторов Дмитрия Маслеева. Прозвучат вариации на тему «Корелли» и Этюды-картины, соч. 33, привлекающие пианиста своей виртуозностью и простором для интерпретации.

Музыку Арама Хачатуряна Дмитрий Маслеев включил в программу как лирический центр, справедливо считая, что адажио из балета «Спартак» — потрясающе красивая музыка, которая позволит в полной мере насладиться моментом на сцене.

6 марта в 19:00. Органный концертный зал.

Зарубежная пресса не скупится в восторженных комментариях, называя блистательную пианистку Злату Чочиеву «обладательницей многогранной техники исполнения, наполняющей внутренним светом каждый такт» (Gramophone), отмечает её «поразительную лёгкость и незаурядную внутреннюю силу» (Crescendo magazine).

Злата Чочиева ― лауреат четырнадцати международных конкурсов, среди которых конкурс имени Шимановского (Польша), фортепианный конкурс «Тиволи» (Дания), приз Моцарта на конкурсе ARD (Германия), первые премии на международных конкурсах Frechilla-Zuloaga (Испания) и Guido Alberto Fano (Италия), золотая медаль на фортепианном конкурсе в Копенгагене (Дания) и другие победы на престижных конкурсах.

Злата Чочиева регулярно концертирует в самых знаменитых залах мира, принимает участие во многих известных музыкальных фестивалях. Выступает с ведущими оркестрами мира под руководством выдающихся дирижёров. Её дискография включает три компакт-диска, выпущенных компанией Piano Classics. Диск с 27 этюдами Шопена вошёл в число 10 выдающихся записей польского композитора. С 2018 года возглавляет международный фестиваль «Рахманиновские вечера в Ивановке».

На сцене Органного зала в исполнении талантливой пианистки Златы Чочиевой будут исполнены Соната Бела Бартока и пьеса из фортепианного цикла «Отражения» Мориса Равеля.

На концерте также прозвучат: фортепианные транскрипции Игнаца Фридмана — Соната для клавесина Соль мажор Джованни Грациоли; Бранденбургский концерт №3 Соль мажор И.-С. Баха; 2-я часть Симфонии №3 ре минор Густава Малера и один из Венских танцев Эдварда Гертнера; фортепианные транскрипции Ференца Листа — песни из цикла «Прекрасная мельничиха» Франца Шуберта и две песни Феликса Мендельсона; и одна из самых популярных у Сергея Рахманинова фортепианных транскрипций — Скерцо из музыки Мендельсона к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Концерт Златы Чочиевой пройдёт в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке Министерства культуры РФ.

15 марта в 19:00. Органный концертный зал.

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