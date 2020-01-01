На бульваре Советской Армии в Перми высадят 318 деревьев-крупномеров 97 старых клёнов вырубят Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми начался очередной этап капитального ремонта бульвара Советской Армии, сообщили в пресс-службе мэрии. В этом году работы развернутся на участке от ул. Швецова до ул. Белинского.

В ближайшее время подрядчик приступит к расчистке территории и подготовке к высадке 318 новых деревьев взамен старых и аварийных зелёных насаждений. В рамках осенней кампании бульвар засадят крупномерами вязов, елей, клёнов, яблонь, рябин, лип и пирамидальных тополей.

118 старых деревьев, в основном — клёнов, будет вырублено.

В рамках капремонта бульвара планируются работы по гранитному покрытию дорожно-тропиночной сети, замене ограждений по периметру сквера и приведению в нормативное состояние кубов со звёздами.

Завершить капитальный ремонт бульвара планируется в 2022 году.

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