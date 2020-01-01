В ЖК «Любимов» введён в эксплуатацию дом на 540 квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

В ЖК «Любимов» введён в эксплуатацию самый большой в жилом комплексе дом на ул. Строителей, 10. Он предназначен для березниковцев, чьё жильё признано непригодным из-за техногенной аварии, напоминают в краевом минстрое.

Разрешение на ввод в эксплуатацию дома выдано Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Березники. Реализация проекта микрорайона «Любимов» ведётся под контролем краевого минстроя.



Как сообщили в Корпорации развития Пермского края (КРПК), в настоящее время ведутся подготовка квартир к передаче собственникам, уборка мест общего пользования, клининг помещений. Организованный процесс передачи ключей начнётся в апреле по предварительной записи.

Записаться на приёмку квартиры необходимо по тел. 8 (3424) 23-23-08 либо в офисе продаж ЖК «Любимов» (Березники, Советская площадь, 3).



Отметим, что 19-этажный дом на ул. Строителей, 10 — самый большой по количеству квартир в новом жилом комплексе. Площадь нового объекта, куда в ближайшее время смогут переехать 540 семей березниковцев, — 27,2 тыс. кв. м. Строительство объекта вёл генподрядчик АО «Стройтрансгаз». Заказчиком строительства микрорайона на Правобережье Березников выступает КРПК.

Отметим, дома в жилом комплексе «Любимов» не сдавались с конца 2019 года. С приходом в АО «КРПК» новой команды, после переезда основного офиса компании в Березники, а также с корректировкой по поручению Дмитрия Махонина подходов к строительному процессу и концепции работы ситуация изменилась.

В настоящий момент на Правобережье Березников продолжается строительство ещё 14 многоквартирных домов, завершается работа итоговой комиссии в доме на ул. Дощеникова, 1.

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