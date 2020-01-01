Невероятные факты про мобильные привычки жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Вопреки стереотипам, мужчины Прикамья догнали женщин по коммуникабельности. Особенно разговорчивы пермяки по понедельникам, а в воскресенье — больше молчат, уходя в онлайн. Впрочем, независимо от дня недели, утренним чатам и звонкам в регионе предпочтут вечерние беседы и общение в мессенджерах, потому что большая часть населения — «совы», сообщает пресс-служба «МегаФона».

Что из перечисленных фактов миф, а что реальность? В Международный день смеха аналитики «МегаФона» поделились необычными данными о мобильной жизни абонентов. С помощью инструментов Big Data специалисты проанализировали обезличенную информацию пользователей и обнаружили интересные данные, сравните их со своими предпочтениями.

Пермяки общительны с понедельника

Именно первый день недели самый популярный для разговоров. Меньше всего пользователи мобильной связи созваниваются в воскресенье. Этот выходной пермяки, как правило, проводят онлайн, именно в вечернее время последнего дня недели столбик мобильного интернета поднимается до своего максимума. Так, каждый третий интернет-активный житель региона ежедневно оставляет лайки в Instagram, а каждый четвёртый — в «Одноклассниках».

Пусть говорят: пермские мужчины стали словоохотливее

По статистике, женщины в два раза разговорчивее мужчин. Они произносят около 20 тыс. слов в день, в то время как сильной половине человечества для общения достаточно 7–10 тыс. слов в сутки. Но не спешите делать выводы. По данным «МегаФона», в Пермском крае мужчины проводят за телефонными беседами практически столько же времени, что и дамы. В среднем за сутки в этом году мужчины говорят по мобильному всего на три минуты меньше, чем женщины. При этом сильный пол уверенно лидирует и по онлайн-общению. В интернете мужчины Прикамья тратят на 20% больше трафика.

Мобильные «совы» обогнали «жаворонков»

Согласно опросам ФОМ, 37% россиян считают себя «жаворонками», а «совами» — 45%. Абоненты «МегаФона» общероссийский тренд подтверждают. По данным связистов, судя по мобильным биоритмам пользователей, в Прикамье также больше «сов», чем «жаворонков». Вечером количество звонков, как и интернет-сессий, чатов в WhatsApp в сети оператора возрастает двукратно в сравнении с утренними часами.

«То, что ещё вчера могло показаться мифом, сегодня стало частью нашей жизни. Изменились технологии, инструменты общения, а вместе с ними — и наши привычки. «Совы» или мобильные «жаворонки», мужчины или женщины, пользователи Android или iOS, жители севера или более южных территорий — независимо от индивидуальных биоритмов все наши пользователи не представляют своей жизни без гаджетов и скоростного мобильного интернета, и это не первоапрельская шутка, а реалии современной жизни», — резюмировали аналитики «МегаФона».

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