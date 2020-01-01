Из-за обрыва проводов на улице Куйбышева в Перми встали трамваи Проводятся восстановительные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

обрыв проводов на трамвайной линии

Вконтакте

Утром 1 апреля в Свердловском районе Перми остановилось движение трамваев. Об этом сообщает ТК «Рифей».

Информацию о происшествии пермяки публиковали и в социальных сетях. По словам очевидцев, трамваи встали недалеко от завода «Протон» на ул. Куйбышева. Всех пассажиров высадили из вагонов.

Возможной причиной ЧП называется обрыв электропроводов. Проводятся восстановительные работы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.