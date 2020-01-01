Евгения Пастухова журналист Членом краевой избирательной комиссии указом губернатора назначена Анна Юшкова В комиссии она заменила зампредседателя избиркома Перми Марину Ермашеву Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель Чусовской ТИК Анна Юшкова вошла в состав краевой избирательной комиссии. Указ об этом назначении опубликован на официальном портале правовой информации. Во вторник, 30 марта, его подписал и. о. губернатора Пермского края, глава администрации Леонид Политов.

В комиссии она заменила Марину Ермашеву, которая является также зампредседателя избиркома Перми. По информации «Коммерсанта-Прикамье», Юшкова будет работать на постоянной основе. Ставка является вакантной после того, как Татьяна Любарская в прошлом году перешла на должность секретаря крайизбиркома.

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