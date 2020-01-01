В Перми состоялся круглый стол на тему рационального обращения с бытовыми отходами Поделиться Поделиться Твитнуть

Представители краевого министерства ЖКХ, Роспотребнадзора, регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, представители проекта «Городская среда», активисты и общественники обсудили вопросы сбора и переработки мусора в Прикамье. Подробности встречи сообщает пресс-служба краевого исполкома партии «Единая Россия» в Прикамье.

Напомним, что в 2021 году, согласно решению руководства края, несколько районов Перми перейдут на раздельный сбор мусора. Кроме того, перед профильными ведомствами губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил задачу разработать стратегию, где главными принципами станут максимальная переработка и минимизация захоронений отходов, раздельный сбор мусора, а также создание замкнутого цикла переработки отходов.

По словам первого заместителя министра ЖХК и благоустройства Пермского края Андрея Красникова, сейчас в регионе действуют три мусоросортировочные линии: в селе Лобаново, в Кудымкаре и Краснокамске. В ближайшее время будет запущен мусоросортировочный комплекс при полигоне ТКО в деревне Ключики Пермского района. Также завершается обустройство мусоросортировочной линии в Лысьве.

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по строительству экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми. Его проектная мощность составит 300 тыс. т в год. Аналогичные экотехнопарки мы планируем построить в Кунгуре и Соликамске. Их главной задачей будет не только перерабатывать ТКО, но и создавать на производстве конечный продукт. Это может быть тротуарная плитка, картон и другая продукция», — рассказал Андрей Красников.

В рамках круглого стола проведено обсуждение пилотного проекта по сортировке ТКО, стартовавшего в Перми в 2020 году в более чем 120 многоквартирных домах Дзержинского района. По распоряжению губернатора жители получают скидку 5% на оплату вывоза мусора. Итоги проекта показали, что жители ответственно относятся к сортировке, в целом опыт признан положительным. По мнению губернатора, эту идею необходимо тиражировать и на другие районы и территории края.

Однако, как отмечают участники круглого стола, важно посвятить больше внимания просвещению населения по вопросам правильной сортировки отходов. В частности, региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» взяло на себя работу по информированию горожан в вопросах раздельного сбора мусора. Первым шагом стало создание интерактивной карты, которую они презентовали в рамках круглого стола.

«Эта карта будет с каждым днём совершенствоваться и наполняться, а в дальнейшем сможет быть хорошей площадкой для объективной оценки состояния точек ТКО. Карта поможет жителям города и Пермского края ориентироваться, где есть такие точки, и получать актуальную информацию. В социальных сетях также будет вестись информационная кампания», — отметил руководитель Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии» Игорь Новосёлов.

Подводя итоги, модератор круглого стола, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов отметил, что, несмотря на большие планы региона в вопросах обращения с отходами, сегодня существуют большие проблемы как в частном секторе, так и в муниципалитетах Прикамья.

«Круглый стол собрал представителей трёх субъектов общественного контроля — Общественная палата, общественный совет при министерстве ЖКХ и общественный совет при ИГЖН, которые ведут регулярный контроль за реализацией новой системы обращения с ТКО. Больше всего вопросов поступало от представителей частного сектора, где существует проблема с бестарным вывозом мусора. Этот вопрос уже давно возник, и сегодня депутаты Госдумы направили письмо для получения разъяснений в федеральный Минстрой и Роспотребнадзор. Полученный ответ даст понимание для дальнейшей работы в регионе. Также полученные запросы от глав Краснокамского, Очёрского, Оханского городских округов говорят о том, что на территории их округов существуют проблемы с реализацией «мусорной реформы». Все вопросы взяты на контроль, часть из них будут проработаны в течение месяца», — сказал Михаил Борисов.

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