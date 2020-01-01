На Камской ГЭС выявлены локальные повреждения бетона Ростехнадзор закончил проверку гидротехнического сооружения Поделиться Поделиться Твитнуть

Камская ГЭС

Администратор

newsko.ru

Специалисты Западно-Уральского управления Ростехнадзора закончили проверку комплекса гидротехнических сооружений филиала ПАО «РусГидро» — Камская ГЭС» в Пермском крае.

В ходе проверочных мероприятий были выявлены локальные повреждения бетона в пазах для затворов водосливной плотины.

По результатам проверки в отношении ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» и руководителя группы филиала ПАО «РусГидро» — «Камская ГЭС» 7 апреля будут составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.2 КоАП РФ. Виновным должностным лицам грозит штраф до 3 тыс. руб.; юридическим лицам — до 30 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.





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