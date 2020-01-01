На некоторых маршрутах общественного транспорта меняется расписание 

Изменения вносятся с 1 апреля

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валидатор оплата

  Алиса Окулова

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 1 апреля вносятся коррективы в расписание автобусов №4, №80 и трамвая № 6. Причина — окончание эксперимента по бескондукторной оплате проезда.

Пермякам напоминают, что с сегодняшнего дня на данных маршрутах оплатить проезд снова можно будет у кондуктора, при этом возможность оплаты через валидаторы сохраняется.  Водители освобождаются от обязанности принимать платежи.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии. 

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