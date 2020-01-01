Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Балет толстых» ожидает полная перезагрузка Изменятся концепция и название проекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Балет толстых

vitebsk.cc

По информации «Нового компаньона», в театре «Балет Евгения Панфилова» проходит очередная ведомственная проверка. Как подтвердили в городском департаменте по культуре, проверка связана с очередной жалобой, поступившей учредителю театра от коллектива «Балет толстых Евгения Панфилова», и должна завершиться 2 апреля.

В своём обращении танцовщицы-«толстушки» жалуются, в частности, на то, что руководство театра произвольно изменило им график работы. Этот факт подтвердила директор театра «Балет Евгения Панфилова» Марина Несенчук. По её словам, 15 февраля все артисты «Балета толстых» были предупреждены о том, что, будучи артистами театра на полставки, они должны эти полставки вырабатывать, и вместо трёх балетных классов в неделю будут должны репетировать каждый рабочий день в вечернее время – с 17:00 до 19:00. Новый режим работы вступит в действие с 15 апреля.

По словам руководителя театра, выполнения подобной нагрузки от полставочников-совместителей требует трудовое законодательство, однако многие «толстушки» не готовы с этим смириться.

По словам артистки театра, пожелавшей остаться анонимной, у многих девушек есть основная работа, и далеко не все смогут каждый день приходить в театр к 17:00. Специальности у корпулентных балерин самые разные: от режиссёра народного театра до медиков и бухгалтеров. Ни у кого из них нет профильного хореографического образования.

Руководство театра не готово пойти навстречу «толстушкам» и обеспечить им гибкий график. Помимо требований законодательства, на стороне администрации театра здравый смысл: готовится новый проект для «Балета толстых», для чего на работу принят специальный проектный менеджер – Любовь Орлова. По приглашению Орловой с коллективом готовится работать московский хореограф Татьяна Чижикова, и к её приезду танцовщицы должны быть в хорошей форме.

Рабочее название проекта Татьяны Чижиковой — «Нежное войско». Это первая новая постановка для «Балета толстых» за несколько лет. Штатные хореографы театра — художественный руководитель Сергей Райник и Алексей Расторгуев — не очень готовы постоянно работать с этим специфическим коллективом. Их трудно винить: как справедливо напоминает Лариса Барыкина, театральный и музыкальный критик, многолетний исследователь и пропагандист творчества Евгения Панфилова, Панфилов создал этот коллектив, и у него были собственные идеи. Трудно ожидать, что кто-то подхватит столь специфический проект. А театр — это не музей, его не положишь на полку, он должен развиваться, должны появляться новые постановки.

Лариса Барыкина:

— Панфилов — гений и провидец. Он задумывал «Балет толстых» как социальный проект гуманистического плана, он хотел показать красоту «кустодиевских женщин», далёких от модельных стандартов, в то время, когда ещё никто не знал слова «бодипозитив». Он, в сущности, предвосхитил сегодняшний инклюзивный театр. Его замысел был бесконечно далёк от того фрик-шоу, в которое в наши дни «Балет толстых» порой превращается, работая на всевозможных корпоративах.

В этой ситуации работа с Татьяной Чижиковой — большая находка для коллектива, который уже несколько месяцев на появляется на театральных афишах. Марина Несенчук считает, что «Балет толстых» должен некоторое время не выходить на публику, чтобы зрители успели по нему соскучиться.

По признанию директора театра, проект ожидает полная перезагрузка. В частности, планируется изменить его название. На этом настаивает, в первую очередь, Татьяна Чижикова, которая считает, что в наши дни название «Балет толстых» звучит и выглядит некорректно. С таким названием, по её мнению, невозможны будут гастроли театра в Европе.

Идею со сменой названия поддерживает и Лариса Барыкина, но по другим причинам: выступать под именем «Балет толстых Евгения Панфилова» можно только с его постановками, а не с чем-то сомнительного свойства. Да и в коллективе осталась всего одна танцовщица, которая работала с Панфиловым, все остальные пришли позже. Это уже другой коллектив.

Но и эта труппа уже нуждается в обновлении: самой младшей танцовщице 36 лет, это уже почти балетная пенсия, возраст, когда даже худенькие балерины начинают задумываться о переходе к преподавательской деятельности. Для проекта Чижиковой, скорее всего, будет произведена ротация части коллектива.

Сложная ситуация в «Балете толстых» складывается не первый год: новую хореографию «толстушки» не танцуют, старая ветшает; однако острый конфликт начался вместе с пандемией, когда руководство театра попыталось перевести совместителей на трудовые договоры, чтобы выплачивать гонорары только за реально проделанную работу и сэкономить в условиях, когда все театры были закрыты и доходы резко упали. По мнению специалистов, в этой ситуации вывод за штат совместителей, у которых балет не является основной специальностью, мера оправданная.

Как показало время, штатный коллектив танцовщиц удалось сохранить, но это вовсе не значит, что сохранился «Балет толстых Евгения Панфилова». Это уже совсем другой балет.

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