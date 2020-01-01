В Пермском крае ожидаются сильные снегопады Осадки будут сопровождаться ветром до 20 м/с Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Погоду в Пермском крае в ближайшие трое суток будет определять активный циклон, сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского университета.

С вечера 31 марта до утра 3 апреля в регионе может выпасть до 25 мм осадков. Это больше половины месячной нормы. В Перми, по разным оценкам, — от 15 до 20 мм осадков: сначала — в виде мокрого снега, потом — в виде дождя. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 м/с.

Улучшения погоды можно ждать в субботу. Утром 3 апреля тёплый фронт пройдёт через Пермь и остановится над северными районами края. Днём высока вероятность прояснений и сильного потепления до +10…+12 градусов, которое будет сопровождаться активным таянием снега.

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