Заболеваемость ВИЧ в Пермском крае за 2020 год снизилась на 20% Тенденция к снижению наметилась четыре года назад Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился в Пермском крае на 20%. Тенденция к снижению была замечена в регионе четыре года назад и сейчас приобрела устойчивый характер. Об этом ТК «Рифей»сообщил главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваемости Евгений Сармометов.

По его словам, в этом году в Прикамье планируется увеличить скрининг местного населения на ВИЧ с 22% до 30%. Всего будет обследовано 781,5 тыс. жителей. Антиретровирусной терапией в 2021 году планируется охватить не менее 74,5% всех ВИЧ-инфицированных.

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