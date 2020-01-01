Мария Сыропятова На ремонт трамвайных путей в тоннеле администрация Перми готова потратить 16 млн руб. Работу должны быть закончены в июне 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ремонт трамвайных путей в тоннеле между улицами Дзержинского и Вишерской администрация Перми готова потратить 16,1 млн руб

Мэрия Перми собирается отремонтировать трамвайные пути в тоннеле между улицами Дзержинского и Вишерской. Данные об аукционе появились на портале госзакупок. Максимальная (начальная) цена — 16,1 млн руб. Заявки на участие должны быть поданы до 7:00 9 апреля 2021 года. Подрядчик должен будет заменить трамвайные пути в тоннеле и обустроить дорогу на этом участке. Сроки проведения работ — май-июнь 2021 года.

Напомним, что в конце прошлого года мэрия уже пыталась разыграть эти работы на аукционе. Но он не состоялся из-за отсутствия участников.

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