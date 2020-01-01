Вокзал Пермь I отремонтируют за 30 млн руб.
Срок исполнения работ — до конца 2021 года
Компания «РЖДстрой» объявила электронный конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ здания вокзала Пермь I, являющегося объектом культурного наследия.
Участниками конкурса, который пройдёт в электронной форме, могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства, не состоящие в реестре недобросовестных поставщиков. Максимальная цена контракта составляет 30 млн руб. Срок исполнения работ — до конца 2021 года.
Итоги конкурса подведут 16 апреля.
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