Вокзал Пермь I отремонтируют за 30 млн руб. Срок исполнения работ — до конца 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Станция Пермь I

Сергей Копышко

Компания «РЖДстрой» объявила электронный конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ здания вокзала Пермь I, являющегося объектом культурного наследия.

Участниками конкурса, который пройдёт в электронной форме, могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства, не состоящие в реестре недобросовестных поставщиков. Максимальная цена контракта составляет 30 млн руб. Срок исполнения работ — до конца 2021 года.

Итоги конкурса подведут 16 апреля.

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