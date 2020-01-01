«Сатурн-Р» может передать школу в «Арсенале» в федеральную собственность Поделиться Поделиться Твитнуть

Холдинг «Сатурн-Р» может передать здания школы в пермском ЖК «Арсенал» в собственность РФ. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Генеральный директор и владелец холдинга Александр Репин рассказал изданию, что такая возможность обсуждается.

Соглашение с пермскими властями о возведении школы на 1225 мест в строящемся ЖК «Арсенал» «Сатурн-Р» подписал в 2018 году. В июне 2020 года компания решила расторгнуть соглашение, мотивировав это тем, что администрация не согласовывает новые параметры высотности и строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал».

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