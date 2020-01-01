Елена Синица Районные администрации Перми нарушили закон о конкуренции при уборке дворов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС выдало чиновникам предупреждение за нарушение закона о конкуренции. дминистрации Свердловского и Мотовилихинского районов Перми предлагали ТСЖ и УК заключать договоры на уборку придомовых территорий с конкретным подрядчиком. Тем самым они нарушили Закон о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Чиновники рассылали организациям, управляющим многоквартирными домами, предложения заключить договоры на содержание территорий с конкретным подрядчиком — ООО «СУ-157», за счёт чего у отдельного хозсубъекта появлялись преимущественные условия деятельности. Это, в свою очередь, могло привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке.

В результате антимонопольщики выдали районным властям предупреждение о необходимости прекратить нарушение Закона о защите конкуренции: ввести механизмы дополнительного контроля над неукоснительным соблюдением антимонопольного законодательства.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.