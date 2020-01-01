Евгения Пастухова журналист Бывший вице-премьер подала документы на выборы в Госдуму по Кудымкарскому округу Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Ивенских

Константин Долгановский

Депутат Заксобрания, бывший заместитель председателя правительства Пермского края Ирина Ивенских подала документы на участие в праймериз «Единой России» по округу №61 (Кудымкарский) и единому федеральному избирательному округу. Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Ранее, напомним, документы по этому округу подал действующий депутат Дмитрий Сазонов.

Отметим, что в числе претендентов также значится Андрей Владимирович Пилипенко. По данным «Нового компаньона», он близок к структурам ПАО «Уралкалий» (советник гендиректора). При этом не исключено, что он пойдёт по спискам партии. Сейчас обсуждаются разные варианты.

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