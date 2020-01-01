В апреле в Прикамье начнутся ежегодные проверки отремонтированных в рамках нацпроекта дорог Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье во второй половине апреля начнутся проверки дорог, отремонтированных ранее в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Речь идёт об объектах ремонта за последние четыре года, с 2017 по 2020 год, сообщают в краевом минтрансе.

По данным министерства транспорта Пермского края, в этом году сотрудники ведомства совместно со специалистами ФКУ Упрдор «Прикамье», представителями заказчиков и подрядных организаций, а также общественников будут выезжать на осмотр гарантийных объектов нацпроекта для выявления замечаний. Комиссия будет оценивать состояние проезжей части (наличие ям, колейности, проседания асфальта), бордюрных камней, обочин, съездов, остановок, а также уровень канализационных люков, которые за сезон могут просесть ниже уровня асфальта.

По итогам таких выездов составляются акты комиссионного обследования, которые прямо на месте подписывают заказчик и подрядчик объекта. В документе прописаны также сроки устранения выявленных замечаний. В текущем году планируется проверить 249 объектов нацпроекта. Инспекционные выезды продлятся, ориентировочно, до начала июня.

Отметим, аналогичные выезды проводятся ежегодно. Так, в прошлом году комиссия проверила более 100 объектов: итоги ремонта 2019 года и осмотр дорог 2020 года. Во всех проверочных мероприятиях принимают участие общественные инспекторы краевой Общественной палаты. Они наравне с остальными членами комиссии проводят обследование каждого объекта, фиксируют нарушения и доводят до подрядных организаций, обеспечивающих гарантийный ремонт, жалобы жителей и автомобилистов. По словам председателя комиссии по общественному контролю Михаила Борисова, такой формат работы — важный элемент участия жителей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Благодаря такому «инструменту» у большинства людей появилась возможность лично принимать участие в мониторинге состояния дорог, указывая на те недостатки, которые, по их мнению, являются нарушениями. Группа по контролю за дорогами — одна из самых многочисленных при краевой Общественной палате. Это 30 общественных инспекторов, которые прошли обучение и активно выезжают на гарантийные и объекты текущего ремонта», — подчёркивает Михаил Борисов.

Напомним, в текущем году по нацпроекту будут отремонтированы (в том числе за счёт экономии) 52 дорожных объекта. Это 13 региональных дорог, 17 улиц в г. Перми, семь дорог в Пермском муниципальном районе, шесть дорог в Краснокамском городском округе и три дороги в Добрянке. Помимо приведения в порядок дорог и улиц, в Перми установят 10 новых светофоров (в том числе на ремонтируемых улицах) и модернизируют ещё пять существующих. В целом на реализацию нацпроекта «БКД» в Прикамье в этом году выделено 2,4 млрд руб.

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