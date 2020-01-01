Итоговое сочинение для допуска школьников к ЕГЭ перенесено на 15 апреля Дополнительные даты проведения сочинения также изменены Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В России итоговое сочинение, которое является допуском для 11-классников к ЕГЭ, перенесено с 5 на 15 апреля. Совместный приказ издан Рособрнадзором и Министерством просвещения. Документ опубликован на сайте правовой информации.

С чем связаны внесенные изменения — не сообщается.

Те школьники, которые 15 апреля не справятся с сочинением или по какой-то причине пропустят дату написания, могут пройти испытание в дополнительные сроки. Они тоже перенесены. Ранее были предусмотрены резервные дни 21 апреля и 5 мая, согласно новому приказу — 5 и 19 мая.

Это уже второй перенос сроков написания сочинений. Первоначально школьники должны были пройти испытание 2 декабря прошлого года, но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации срок сдвинули на 5 апреля. И вот новый перенос — на 15 число.

Для минобра Пермского края эта новость не стала неожиданностью. Руководитель ведомства Раиса Кассина в марте уже заявляла о готовящемся переносе даты написания сочинений на середину апреля.

При этом, по ее словам, сроки сдачи ЕГЭ вряд ли изменятся. Экзамены должны состояться с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период — с 12 по 17 июля.

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