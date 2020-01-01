Пермский край готов приобрести семь аппаратов ИВЛ за 10,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональное министерство по регулированию контрактной системы в сфере объявило аукцион на поставку семи аппаратов ИВЛ. Начальная цена контракта —-10,8 млн руб. Итоги будут подведены 16 апреля. Оборудование приобретается в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Новые аппараты поступят в ГКБ №4 и ГКБ №2 им. Граля г. Перми, в городские больницы Соликамска и Кунгура.

Аппараты ИВЛ позволяют поддерживать жизненно важные функции организма, в том числе стабилизировать работу дыхательной системы, обеспечивать необходимую степень насыщения крови кислородом и поддерживать газообмен у пациента.





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