На Пермском нефтеперерабатывающем заводе произошло задымление Пострадавших нет, ведётся экологический мониторинг Поделиться Поделиться Твитнуть

Задымление в промзоне

Сергей Данилов

30 марта на технологической установке АВТ-4 Пермского нефтеперерабатывающего завода (промзона Осенцы) произошло задымление на перетоке атмосферной колонны и стриппинга, сообщили в пресс-службе предприятия.

Сигнал о происшествии в МЧС поступил в 14:06 местного времени, сообщили в ведомстве "Новому компаньону". Пожару был присвоен 2-й номер сложности, к месту выехали 17 единиц техники и 51 человек личного состава. Работа технологического объекта была остановлена. Очаг задымления был локализован, о ликвидации ЧС спасатели отчитались в 15:08.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили на предприятии, согласно данным экологического мониторинга, обстановка в районе ЧП соответствует всем необходимым нормам. Остальные объекты завода функционируют в штатном режиме.

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