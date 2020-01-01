Елена Синица Пермская ГРЭС провела лабораторные исследования воды после массовой гибели рыбы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская ГРЭС

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пользователи социальных сетей сообщают о массовой гибели рыбы у Пермской ГРЭС в Добрянке. После сигналов от местного населения сотрудники электростанции провели ряд лабораторных исследований воды. По их результатам, все показатели оказались в норме. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе тепловой станции.

По информации Пермской ГРЭС, погибшая рыба в подводящем канале от Камского водохранилища к станции наблюдается ещё с 25 марта.

«Нашей лабораторией были незамедлительно организованы забор воды из подводящего канала и проведены её лабораторные исследования. Все показатели в норме. С момента обнаружения погибшей рыбы и до сегодняшнего дня ведётся круглосуточный лабораторный мониторинг качества воды в подводящем и отводящем каналах станции. Отметим также, что современное рыбозащитное устройство, с эффективностью выше нормативной, введённое в эксплуатацию в 2017 году, функционирует в штатном режиме», — сообщил Сергей Митин, директор филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

Кроме этого, по словам Митина, сейчас энерго- и теплоснабжение потребителей ведётся по графику, так как были приняты дополнительные меры по очистке боновых ограждений подводящего канала от погибшей рыбы.

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