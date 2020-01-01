Елена Синица За 2020 год жители Прикамья совершили онлайн-переводы на сумму в 4 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае за 2020 год объём денежных операций в форме онлайн-переводов вырос почти на 60% и составил 4,3 млрд руб. Всего за год было совершено порядка 207 тыс. таких операций. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермское отделение Банка России.

Помимо этого, количество счетов с дистанционным доступом через интернет составило порядка 3,5 млн, что на 10% больше, чем годом ранее. Ещё 3,3 млн счетов доступны жителям края через мобильные банки. Количество таких счетов увеличилось на 8% по сравнению с 2019 годом.

«Клиенты банков всё больше стремятся совершать финансовые операции дистанционно. В ответ на это банки развивают свои интернет- и мобильные сервисы. Поэтому растёт количество дистанционных карточных счетов и операций по ним. Свою роль играет и развитие системы быстрых платежей, разработанной Банком России. С помощью СБП можно мгновенно переводить до 100 тыс. руб. в месяц без комиссий по номеру мобильного телефона себе и клиентам других банков», — отметил управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

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