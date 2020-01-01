Елена Синица Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» на полмиллиона Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермское УФАС поступили материалы проверки, проведённой краевой прокуратурой в отношении ОАО «МРСК Урала» на предмет соблюдения законодательства в сфере электроэнергетики. По итогам проверки было установлено, что энергоснабжающая компания незаконно нарушала сроки установки электросчётчиков, в результате чего вынуждала потребителей полгода ожидать подачи электроэнергии. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на антимонопольное ведомство.

В частности, антимонопольщики выявили в действиях сетевой организации нарушения, ущемляющие интересы граждан, желавших подключить частные домовладения к энергосетям. Речь идёт о тех случаях, когда от «МРСК Урала» требовалась только установка прибора учёта электроэнергии. В таком случае срок подключения объекта потребителя к электросетям составляет не более четырёх месяцев.

Однако компания устанавливала срок подключения потребителей к электроснабжению в шесть месяцев, расценивая монтаж электросчётчика на опорах электропередачи как реконструкцию существующих электросетевых объектов.

Пермское УФАС России выявило в действиях ОАО «МРСК Урала» нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утверждённых постановлением правительства РФ. В связи с этим сетевая организация была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 500 тыс. руб.

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