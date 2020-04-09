SMART-пространство для жизни Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Благоустроенная территория в новостройке с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой сейчас имеет не меньший вес при выборе квартиры, чем качество непосредственно жилья. Покупая квартиру в новом жилом комплексе, будущие жильцы оценивают не только параметры будущего жилья, но и окружающую инфраструктуру, сообщает пресс-служба PAN City Group.

Отличительными особенностями проектов девелопера PAN City Group1 являются закрытые дворы и озеленённая территория, а основной тенденцией внутреннего благоустройства является создание зелёных зон и условий для активного отдыха: детских и спортивных площадок, мест для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Устройство двухуровневой подземной и наземной парковки в ЖК SMART City2 позволит поддерживать безопасность и чистоту на дворовых и придомовых территориях, порядок и ухоженность газонов, свободу передвижения по территории.

Покупая квартиру в жилом квартале SMART City, вы можете быть уверены: всё необходимое для комфортной жизни будет у вас под рукой. Застройщик предусмотрел 29 коммерческих помещений внутри жилого квартала: вы непременно оцените разнообразие магазинов и кафе, спортивные студии на первом этаже комплекса, аптеку и зоомагазин в шаговой доступности — именно из таких деталей складывается максимальный комфорт нового высокотехнологичного жилья. А благодаря тому, что жилой квартал располагается рядом с мультифункциональной территорией технопарка Morion Digital, где представлены банки, страховые кампании, нотариус, стоматологическая клиника, салоны красоты и многое другое, — вы можете решить все свои дела, не тратя время на дорогу.

PAN City Group

ЖК SMART City — это безопасный закрытый двор, система Face ID, видеодомофон и 24 камеры видеонаблюдения круглосуточно в вашем смартфоне: вы всегда сможете проследить весь путь перемещения ваших детей на территории жилого квартала.

PAN City Group

ЖК SMART City находится в активной стадии строительства: продолжаются работы по возведению монолитного каркаса, кладке межквартирных и наружных стен из газобетонных и керамзитобетонных блоков, кирпичных перегородок, установке оконных и балконных блоков. Успевайте забронировать понравившуюся квартиру: наличие топовых планировочных решений тает с каждым днём, а всего в комплексе продано уже порядка трети всех квартир.

В жилом квартале SMART City представлены 32 варианта планировочных решений площадью от 31,8 до 73,8 кв. м. Правильные и продуманные планировки позволяют разместить всеёнеобходимое для жизни, не переплачивая за лишние метры. Все квартиры будут иметь автоматизированные приборы учёта и лучевую систему отопления. Функциональность и удобство — основные критерии, которыми руководствовался застройщик при проектировании жилого квартала.

Успевайте воспользоваться специальными условиями по ипотеке: до конца июня 2021 года в рамках ипотечной госпрограммы на квартиры в ЖК SMART City действует ставка 5,99%3 при первоначальном взносе от 15% и сроке кредита до 25 лет.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или получить консультацию у специалистов отдела продаж PAN City Group3 по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market .

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

3Процентная ставка по ипотеке 5,99% предоставляется при кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 на покупку объекта долевого строительства: г. Пермь, ул. Стахановская, д. 52а, при первоначальном взносе от 15% на срок до 25 лет. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения и требованиях к заёмщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г.

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