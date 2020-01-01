Мария Сыропятова Производитель бытовой техники Haier откроет свой первый магазин в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Международный производитель бытовой техники и электроники Haier откроет свой первый фирменный магазин в Перми. Он появится в ТРК «Планета», сообщает компания-застройщик торгового центра Malltech. Площадь нового магазина составит 129 кв. м.

Помимо него в ТРЦ «Планета» откроются точки по продаже бытовой техники и электроники: «МегаФон» (68 кв. м), Samsung (150 кв. м), Re:Store (189 кв. м) и Yamaguci (65 кв. м).

«МегаФон», Samsung и re:Store будут расположены на первом уровне торгового центра. Haier и Yamaguci будут находиться на втором уровне.

Напомним, что ранее Malltech сообщал об открытии ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) во второй половине апреля 2021 года.

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