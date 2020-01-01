Подлодка «Пермь» станет первым серийным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» Испытания «революционного оружия» пройдут в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Подводная лодка «Пермь», заводской номер — 155, станет первой серийной субмариной ВМФ России, вооружённой новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом сообщает газета «Известия».

Подводная лодка «Пермь» была заложена в 2016 года. На данный момент спуск субмарины на воду пока не осуществлен.

Подлодка «Пермь» относится к проекту 885М «Ясень-М». Отмечается, что после установки «Цирконов» на вооружение данной субмарины, все последующие лодки этого проекта начнут вооружать аналогичным гиперзвуковым оружием.

Все этапы испытаний комплекса «Циркон» намечены на 2021 год. Серийные поставки, по планам командования ВМФ России, начнутся с 2022 года.

Гиперзвуковые ракетные комплексы морского базирования в Минобороны называют «революционным оружием», которого на данный момент нет ни у одного флота мира, кроме ВМФ России.

Напомним, в 2016 году на производственном объединении «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш») в г. Северодвинске Архангельской области была заложена субмарина нового поколения «Пермь» — пятая по счету и четвертая серийная подводная лодка проекта «Ясень-М». Она предназначена для противодействия подлодкам и надводным кораблям противника. Ожидается, что субмарина войдет в состав ВМФ России в 2024 году.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, решение присвоить имя Перми атомной подводной лодке проекта «Ясень-М» —— большая честь.

«Это дань уважения памяти наших предков, которые защищали Родину, трудились на оборонных предприятиях, внесли огромный вклад в укрепление военной мощи России, — подчеркнул Дмитрий Махонин.





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