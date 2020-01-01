Григорий Серёдкин «Парма» одержала победу над «Астаной» И вернулась в зону плей-офф Единой лиги ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетболисты «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанесли поражение «Астане».

Матч состоялся вечером 29 марта в Нур-Султане и завершился со счётом 84:80.

После первой четверти впереди была «Астана» — 27:20. Но к исходу половины матча «Парма» почти восстановила равенство — 45:46. Третью четверть команды провели на равных. А концовка игры осталась за гостями: 22:15 по итогам финальной четверти и 84:80 к финальной сирене.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Астаны» Майкл Томпсон. В его активе — 28 очков. В составе «Пармы» наилучший результат показал литовский защитник Эйгирдас Жукаускас — 20 очков.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Поздравляю свою команду с победой, «Астана» билась достойно. Нашей команде не хватило свежести после длительной дороги, и это было видно в первой половине игры. После большого перерыва мы действовали чуть агрессивнее, бились до конца и заслужили важную победу.

После игры пермяки вернулись на восьмое место турнирной таблицы Единой лиги ВТБ и теперь находятся в зоне плей-офф.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Парма» проведёт 4 апреля. В этот день в УДС «Молот» пермская команда примет белорусский БК «Цмоки-Минск» (0+).

Напомним, ранее «Парма» уверенно вышла в «Финал четырёх» Кубка ФИБА Европа, обыграв в 1/8 финала болгарский «Рилски Спортист» (90:61), а в четвертьфинале — другого представителя Болгарии — ботевградский «Балкан» (84:62).





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