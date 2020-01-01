Пермский край вошел в ТОП лидеров по бронированию туров в рамках программы кешбэка Ростуризм подвёл итоги первой недели третьего этапа субсидированных поездок по стране Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Третий этап программы туристического кешбека в России стартовал в ночь с 17 на 18 марта. Как сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, за первую неделю объём продаж туров, по которым россияне смогут получить кешбэк, составил почти 2,5 млрд руб.

Программой воспользовались больше 100 тыс. граждан, туристы вернули себе почти 500 млн руб. По словам Догузовой, интерес к программе возврата денег за туры вырос в три раза, узнаваемость программы увеличилась кратно.

Список регионов, которые пользуются у туристов наибольшей популярностью, незначительно изменился.

Неожиданным туристическим направлением, ворвавшимся в ТОП-10, стал Пермский край, сказала глава Ростуризма.

В лидерах по продажам туров также Крым, Краснодарский край, Подмосковье, Ставрополье, Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Татарстан, Калининградская область, Тюменская область.

Самый популярный вид туризма у россиян, приобретающих туры по программе кешбэка, — оздоровительный. Культурно-познавательный туризм — на втором месте.

Приобрести туры или проживание можно вплоть до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня этого года.

Условия возврата кешбэка за тур по России

Ростуризм возвращает 20% с каждого тура, максимально с одной транзакции можно получить 20 000 руб. Чтобы деньги вернули, стоимость путёвки должна быть оплачена полностью. Производить оплату нужно дебетовой или кредитной картой платёжной системы «МИР». Средства будут зачислены на баланс пользователя в течение пяти календарных дней после транзакции.

Условия программы:

можно оплачивать неограниченное количество туров;

участие принимают все регионы страны;

турист должен останавливаться в гостиницах, рекомендованных государством;

ограничений по числу отдыхающих в путёвке не предусмотрено;

длительность отдыха должна быть не менее двух ночей;

лимита на минимальную стоимость тура нет.

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