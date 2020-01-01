Нефтяники и главы муниципалитетов Прикамья заключили новое соглашение Поделиться Поделиться Твитнуть

Представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков и главы муниципальных образований региона подписали соглашения о сотрудничестве в 2021 году. Средства социального инвестирования нефтяной компании будут направлены на социально значимые для территорий объекты, сообщают в компании.

Соглашения были подписаны с главами 25 муниципальных образований, в том числе с временно исполняющим полномочия главы Перми Алексеем Дёмкиным. В столице региона нефтяники поддержат два крупных проекта: строительство малой сцены ТЮЗа и двух корпусов общежития для студентов ПНИПУ.

«Помимо этих двух глобальных строек запланированы несколько больших проектов в территориях. Например, в Осе продолжим благоустройство фонтанной площади, а в Чайковском — набережной. В Чернушке начнётся строительство нового стадиона, а в Пермском районе, Октябрьском и Бардымском округах к новому учебному году будут отремонтированы школы», — заявил представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Как подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин, ПАО «ЛУКОЙЛ» является одним из крупнейших налогоплательщиков, работодателей Пермского края, это компания, которая даёт работу малому и среднему бизнесу региона в рамках кооперации и является одним из самых крупных социальных партнёров Пермского края. За 10 лет «ЛУКОЙЛ» вложил в социнфраструктуру Прикамья 16,5 млрд руб.

«Совместно мы реализовали множество проектов: построили новые школы и детские сады, возвели и отремонтировали поликлиники, благоустроили сады и парки. Мы понимаем, что наше сотрудничество будет продолжено. Для нас это важно: впереди 300-летие Перми, в рамках которого запланировано много крупных мероприятий, также мы продолжим реализацию проектов в территориях», — отметил Дмитрий Махонин в рамках встречи с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ», состоявшейся ранее.

Кроме того, состоятся традиционные благотворительные акции «ЛУКОЙЛа», а также «Марафон добрых дел», который впервые прошёл в прошлом году. В январе был дан старт XX конкурсу социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». От желающих получить гранты на реализацию своих идей организаторы ждут проектов в четырёх номинациях: «Духовность и культура», «Экология», «Спорт» и «Инновации».

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