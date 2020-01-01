На ул. Карпинского в Перми на месяц ограничат движение Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в связи с проведением работ на инженерных сетях с 5 апреля до 4 мая закрывается движение всех видов транспорта на перекрёстке улиц Карпинского и Веры Засулич.

Также планируется продлить до 7 апреля ограничение движения транспорта на пересечении улиц Карпинского и Норильской.

Движение будет организовано по временно устроенной проезжей части с нечётной стороны улицы. Объезд закрытого перекрёстка и выезд на ул. Карпинского будет возможен через ул. Рязанскую.

Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования, предупредили в мэрии.

Реконструкция ул. Карпинского — масштабный городской проект, реализация которого началась в 2020 году. На 75% он финансируется за счёт средств краевого дорожного фонда и на 25% — за счёт денег бюджета Перми. В результате реконструкции будет выполнено расширение улицы до четырёх полос движения. Срок выполнения работ — конец 2021 года.

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