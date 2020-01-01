Внешний вид пешеходной улицы Вокзальной в Чайковском определят горожане Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Внешний вид пешеходной улицы Вокзальной в Чайковском определят горожане. Поможет им в этом рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Жители сами смогут решить, какой внешний вид приобретёт пешеходная улица. Напомним, голосование пройдёт на единой платформе za.gorodsreda.ru.

Подрядчик уже благоустраивает первый этап улицы, от Приморского бульвара до ул. Мира. На следующий год предстоят работы на участке от ул. Мира до ул. Ленина.

В рамках проекта на улице будет произведено обустройство пешеходных зон, велодорожек, установка дизайнерских беседок, лавочек. Также планируется выполнить комплексное озеленение территории и дополнительно обустроить автомобильные парковки.

Всего же для рейтингового голосования в Пермском крае определены 38 общественных пространств, реализация проектов по которым запланирована на 2022 год. Жители 12 территорий смогут сами выбрать проекты благоустройства, которые будут реализованы в следующем году. По правилам конкурса в проекте участвуют города с численностью населения от 20 тыс. человек.

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